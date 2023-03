Zijn doelpunt tegen La Spezia brengt Romelu Lukaku in een prestigieus en select groepje

Romelu Lukaku heeft zich bij een zeer select groepje spelers aangesloten. Dat komt door zijn doelpunt tegen La Spezia. Al leverde dat geen nieuwe zege van Inter Milaan op.

Romelu Lukaku maakte dit weekend zijn 3e doelpunt van het seizoen in de Serie A. Al leverde dat geen zege van Inter Milaan op. Het verloor op het veld van La Spezia. Voor Lukaku was het doelpunt wel belangrijk. Het was een nieuwe mijlpaal in zijn carrière, want het was zijn 50e doelpunt in de Serie A.

Ook in Engeland maakte Lukaku al meer dan 50 doelpunten. Na periodes bij Everton, Manchester United, Chelsea en West Brom speelde Big Rom in zijn carrière al 278 wedstrijden in de Engelse competitie. Daarin maakte hij 121 doelpunten.

Met zijn doelpunt tegen La Spezia enkele dagen geleden trad Lukaku toe tot een exclusieve kring van spelers die 50 doelpunten in de Italiaanse en Engelse competitie hebben gemaakt. Hij is de 4e die daarin slaagde. Zijn voorgangers zijn Gianfranco Zola, Edin Dzeko en Cristiano Ronaldo.