Gunther Schepens kent straf voor ongeval dat hij in dronken toestand veroorzaakte en heeft wat te zeggen

Ex-profvoetballer Gunther Schepens is door de politierechtbank in Dendermonde veroordeeld. Hij had onder invloed van alcohol in Wetteren tegen verschillende geparkeerde voertuigen gereden.

Schepens was bij het ongeval niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd een maand voor het ongeval al veroordeeld voor dronken rijden. “Wat ik daar gedaan heb valt absoluut niet goed te praten en ik ben er mij van bewust dat het zo niet meer verder kon. Sinds die dag heb ik ook beslist dat ik zou stoppen met drinken”, citeert Het Laatste Nieuws zijn uitspraken voor de rechtbank. Voor het ongeval wordt Schepens veroordeeld tot zes maanden rijverbod. Hij moet ook een alcoholslot voor twee jaar in zijn voertuig installeren. Daarnaast kreeg hij ook een geldboete van 4.000 euro. Wil Schepens opnieuw met de auto rijden dan moet hij slagen in het praktisch en theoretisch rijexamen en moet hij ook medische en psychologische proeven afleggen. Ondanks de feiten moest Schepens bij KAA Gent niet opstappen. De club gaf hem nog een allerlaatste kans, klonk het in het verleden. Volgens zijn advocate heeft Schepens zich ondertussen heel goed herpakt.