Onze CEO is niet te spreken over Gianni Infantino: "Zijn lang niet meer in meerderheid"

In Rwanda wordt de 73ste FIFA-bijeenkomst georganiseerd worden. Ook KBVB-CEO Peter Bossaert is onderweg naar daar en zal met lede ogen moeten aanzien dat Gianni Infantino zonder tegenstand weer verkozen wordt tot voorzitter.

De herverkiezing van Infantino is dus een formaliteit en een doorn in het oog van vele landen, ook in dat van België. "Ik had liever een andere kandidaat gezien ja", geeft Bossaert toe bij Het Nieuwsblad.

"Maar dat betekent ook dat je een valabele tegenkandidaat moet hebben. Infantino heeft al een sterk ontwikkelde relatie met veel landen. Met het WK in Qatar hebben we gezien dat wij met onze West-Europese waarden daar ook lang niet in de meerderheid zitten."

Bossaert staat kritisch tegenover hoe de wereldvoetbalbond geleid wordt. "We willen dat er werk gemaakt wordt van meer transparantie, dat de relatie tussen de FIFA en de Europese landen verbetert en dat er meer duidelijkheid komt over de rol van de mensenrechten in de bid procedure."