Iedereen zijn Gift Orban? Royal Antwerp slaat stevige slag met Nigeriaans talent

Het verhaal van Emmanuel Gift Orban is ondertussen wel bekend in de Jupiler Pro League. Maar ook andere ploegen willen zaakjes doen.

Volgens Nigeriaanse media zou ook Royal Antwerp een ferme zaak gedaan hebben met de aankoop van een speler.

Bosuil

Naija Sports komt met een beeld van een 18-jarige speler die pronkt op De Bosuil met een truitje van de club.

Victor Udoh is de naam van de speler, die de voorbije jaren al meermaals selectie verzilverde voor zijn nationale ploeg.

60

Hij was al international bij de U17 van het land en staat voor een boeiende carrière, klinkt het in het Afrikaanse land.

Bij Antwerp zal hij het nummer 60 krijgen. Of hij meteen in de A-kern zal belanden is nog een andere zaak. The Great Old heeft de zaak nog niet geofficialiseerd.