Fans van PSG halen uit naar Lionel Messi en krijgen steun uit onverwachte hoek

De uitschakeling van PSG in de Champions League ligt de supporters van PSG zwaar op de maag. Lionel Messi is de kop van jut en één analist steunt de supporters van PSG in hun kritiek.

Lionel Messi is in het verleden al eens eerder uitgefloten door de fans van PSG. Dit lijkt nu zondag terug te gebeuren en de fans van PSG krijgen steun uit een overwachte hoek. Namelijk Jérôme Rothen, zelf oud-speler van PSG en analist bij RMC steunt de fans. Dit is iets wat in België toch ongezien is.

"Moeten we maar niet fluiten omdat het Messi is?", vraagt de analist van RMC zich af. "Waarom? Omdat hij Messi heeft? Dus een speler mag rondlopen alsof het hem allemaal niet interesseert en een supporter moet maar uit bewondering applaudisseren? Wat een onzin. Natuurlijk kan Messi worden uitgefloten, hij is een speler zoals alle anderen. Er zijn steeds meer supporters, onder wie ook ik, die ontevreden zijn over wat hij heeft laten zien sinds hij bij PSG heeft getekend", sluit hij af.