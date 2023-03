🎥 Bleke Romelu Lukaku krijgt dubbele opdoffer te verwerken in Serie A op dag met tot verbeelding sprekende affiches

Neen, het is weer niet de dag geworden van Romelu Lukaku in de Serie A. Een dubbele opdoffer voor de Rode Duivel en zijn ploegmaats.

In de eerste plaats had dat te maken met de eigen prestatie. Inter ontving in San Siro Juventus: op papier een affiche waar wel wat mag van verwacht worden. Lukaku verscheen ook aan de aftrap en had ongetwijfeld graag een denderende indruk gemaakt. Die kwam er niet, integendeel. Een bleke Lukaku werd in minuut 79 gewisseld voor Džeko.

De Nerazzuri konden nochtans wel een goaltjesdief gebruiken, maar kochten niets voor 70% balbezit. Halverwege de eerste helft had Kostić met een gekruist schot de ploeg uit Turijn op 0-1 gebracht en die score bleef staan. Opdoffer voor Inter.

Zaccagni beslist de Derby della Capitale! 😈🇮🇹 pic.twitter.com/qfNln8c6UN — Play Sports (@playsports) March 19, 2023

Dat was eigenlijk al de tweede opdoffer van de avond, want eerder had Lazio de Romeinse derby gewonnen. Een barslecht resultaat uiteraard voor Inter, dat Lazio over zich naar de tweede plaats ziet springen. Lazio klopte stadsrivaal AS Roma dankzij een plaatsbal van Zaccagni. In het slot werd bij beide teams nog een speler uitgesloten.