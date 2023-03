Ploegmaat is duidelijk en heeft geen enkele vorm van medelijden met Eden Hazard

Eden Hazard komt al maanden niet meer aan de bak bij Real Madrid. Al denkt iedereen daar het zijne van.

Naar aanleiding van de Spaanse topper tussen Barcelona en Real Madrid streek Eleven Sports neer bij de Koninklijke. Ze vroegen Toni Kroos ook over de situatie van onze landgenoot Eden Hazard binnen de ploeg. De Duitser was vrij resoluut in wat hij te zeggen had over zijn ploegmaat. “Natuurlijk is het een lastige situatie, maar medelijden is misplaatst in het voetbal”, zei Toni Kroos.

Medelijden is voor niks nodig. “Ik geloof niet dat Eden een slecht leven heeft. Medelijden kun je hebben met mensen die het veel slechter hebben dan hem. Het gaat niet om geld, ik heb met niemand medelijden in het voetbal.”

De verantwoordelijkheid kan volgens Kroos niet bij trainer Carlo Ancelotti, die hem niet selecteert, gelegd worden. “Het is een lastige situatie, dat wel. En het duurt al een hele tijd. Maar uiteindelijk is iedereen voor een stukje zelf verantwoordelijk voor zijn situatie. Ik ken Eden zeer goed, we zijn vaak samen. Maar medelijden heb ik met mensen die het zeer slecht hebben en daar behoort Eden niet toe.”