Dat was te verwachten: Roberto Martínez doet reputatie alle eer aan en gunt Cristiano Ronaldo historisch moment

Voor Roberto Martínez kondigt zich een nieuw tijdperk aan. Voor Cristiano Ronaldo een historisch moment. De Portugese ster lijkt onder de ex-bondscoach van België niet meteen te moeten vrezen voor zijn plek.

Roberto Martínez leidt vanavond zijn eerste interland als bondscoach van Portugal, een thuiswedstrijd tegen voetbaldwerg Liechtenstein in het kader van de kwalificaties voor het EK. De Spanjaard brengt Cristiano Ronaldo alvast aan de aftrap.

Na het WK was er al enige speculatie of Ronaldo nog opgeroepen moest worden voor de nationale ploeg, ook gelet op het feit dat hij in Saoedi-Arabië ging voetballen. Dat Martínez uiteindelijk besloot om hem niet enkel te selecteren maar ook meteen op te stellen, is echter geen verrassing.

De voormalige trainer van de Rode Duivels heeft immers nogal de gewoonte om lang vast te houden aan grote namen. Het is voor Ronaldo tegen Liechtenstein zijn 197ste interland. Nog nooit eerder verzamelde een international in het voetbal zo veel caps voor zijn nationale ploeg.