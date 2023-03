Fabio Silva vindt vergelijking heel oneerlijk: "Maakt me niet uit dat ze ook kritiek op mij hebben"

Fabio Silva staat al sinds zijn 15de te boek als groot Portugees talent. Sommigen spraken zelfs over de opvolger van Cristiano Ronaldo. Een vergelijking die volgens hem niet opgaat.

Dat zei hij ook in een interview met Voetbal International. "Voor mij is Cristiano de beste speler in de geschiedenis van het voetbal. Messi is ook fantastisch, maar Cristiano is speciaal. Er zal niet nog zo'n speler komen", aldus de ex-spits van Anderlecht.

Net als Silva kreeg ook Ronaldo de laatste tijd veel kritiek. "Hij heeft vervolgens altijd het tegendeel bewezen met zijn prestaties. Zijn mentaliteit is waanzinnig."

Dat hij vergeleken wordt met CR7 vindt hij ook niet eerlijk. "Het is niet eerlijk om jonge spelers met Cristiano te vergelijken. Ook niet voor hem. Zijn cijfers, records en de prijzen die hij heeft gewonnen - dat is ongeëvenaard. Daarom sta ik er nu ook heel relaxed in. Mensen hebben zelfs kritiek op de allerbeste speler ooit, dus het maakt me niet uit dat ze het ook op mij hebben. Soms is voetbal echt gek."