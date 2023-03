Tedesco debuteert met winst: Lukaku met hattrick, maar absolute uitblinker tegen Zweden werd een verrassing

Romelu Lukaku heeft een hattrick gemaakt tegen Zweden en is nu goed voor 71 goals bij de Duivels. De spits kreeg de drie goals op een schoteltje aangereikt. Twee door uitblinker Lukebakio en eentje door Bakayoko. Onze weelde is groter dan we dachten.

Domenico Tedesco heeft verrast met zijn eerste basisopstelling. Terwijl iedereen een driemansverdediging verwachtte met Debast-Vertonghen-Theate koos de bondscoach voor vier man achteraan met Faes naast Vertonghen en Castagne op de rechtsachter.

Faes redt

Maar vooral de basisplaats voor Dodi Lukebakio viel op. "Hij deed het heel goed op training de laatste twee dagen", verklaarde Tedesco zijn keuze. En gelijk had hij... Lukebakio was de beste man op het veld die eerste helft: versnellingen, acties en uiteindelijk ook de perfecte voorzet. Waarom was die ook alweer niet mee naar het WK?

© photonews

Op wie? Hoeft het nog een vraag te zijn? Op Lukaku uiteraard. De 'nummer 10' - toch wel raar om te zien - zette er zijn kale knikker tegen en deponeerde het leer in de verste hoek. Verdiend, dat wel, maar heel vloeiend was het allemaal nog niet te noemen.

A la prime Hazard

Zweden was bijzonder zwak, maar had Courtois toch bijna geklopt toen Kulusevski aanlegde. Faes - nog zo'n goeie entree onder Tedesco - redde mooi van de lijn. De twee andere kansen die ze afdwongen via Gustafsson en Forsberg waren maar schuchtere pogingen.

© photonews

Bij de Rode Duivels draaide het middenveld niet echt. Onana, op het WK nog heel goed, had zijn dagje niet en kwam veelal te laat of speelde slecht in. Trossard moest dikwijls afzakken om hulp te bieden.

In de tweede helft was het snel afgehandeld, weer door hetzelfde duo. Lukebakio zette zich à la prime Eden Hazard door op rechts en zette voor op Lukaku, die zonder het te weten zijn 70ste bij de nationale ploeg scoorde.

Zweden kon ondanks de invalbeurt van Ibrahimovic niets meer terugdoen. Bakayoko maakte het feestje helemaal af met een prinsheerlijke dribbel en de assist op Lukaku, die zijn derde gewoon moest binnentikken. Ja, we hebben nieuwe potentiële toppers ontdekt!