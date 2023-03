Kylian Hazard ziet een grote oplossing voor broer Eden bij Real Madrid

Eden Hazard blijft het ook na zijn vertrek bij de Rode Duivels moeilijk hebben bij Real Madrid. Hij komt er niet meer van de bank.

Eigenlijk is de toestand van Eden Hazard bij Real Madrid schrijnend te noemen voor de ex-Rode Duivel. Maar toch wil hij zijn contract, dat tot midden 2024 loopt, uitdoen bij de Koninklijke.

“Het was altijd zijn droom om voor Real te spelen. Hij beseft dat hij nog niet getoond heeft wat hij zou moeten tonen, want hij blijft een van de beste spelers ter wereld”, vertelt Kylian Hazard aan Het Laatste Nieuws.

Eden Hazard heeft echter nog altijd zin in voetballen en volgens Kylian kan er een oplossing komen. “Ja, zonder zin in voetbal, zou hij stoppen. Hij wacht op het juiste moment, op de kans om zich door te zetten. Misschien bij een andere coach... God weet wat er gebeurt.”

Misschien wordt volgend seizoen wel zijn laatste jaar als profvoetballer. “Misschien gaat hij elders spelen of stopt hij? Dat weten we niet. Maar hij wil zijn fans en de clubbestuurders tonen dat hij nog van nut kan zijn. Eden neemt zijn verantwoordelijkheid. Hij is geconcentreerd op voetbal, maar kan er abstractie van nemen. Daarom is hij een van de besten ter wereld.”