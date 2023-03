'Duidelijke voorwaarde in Champions League om Romelu Lukaku langer bij Inter te houden'

Hoe zit het met de toekomst van Romelu Lukaku bij Inter? Dat zou wel eens volledig van de Champions League kunnen afhangen.

Romelu Lukaku speelt dit seizoen op huurbasis bij Inter. Hij wordt uitgeleend door Chelsea. Er werden al heel wat verhalen over volgend seizoen geschreven over Big Rom, maar het liefst van al zou hij uiteraard in Milaan blijven.

Volgens de Italiaanse ex-aanvaller Antonio Cassano is het scenario voor een verlengd verblijf in de Italiaanse modestad heel erg duidelijk.

“Als Inzaghi de Champions League niet wint, dan wordt hij ontslagen”, klinkt het bij BoboTV. “En dan keert Antonio Conte terug bij Inter.”

Volgens Cassano zal Conte tekenen voor drie seizoenen en brengt hij twee tot drie topwinsten mee om de titel te pakken. “En door hem zal Lukaku ook blijven, je zal het wel zien”, voegt Cassano er nog aan toe.

Conte en Lukaku kunnen elkaar heel goed vinden. Ze werkten in het verleden al samen en dat ging bijzonder goed.