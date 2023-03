Philippe Clement krijgt duidelijkheid over zijn toekomst bij AS Monaco

Is Philippe Clement volgend seizoen nog trainer bij AS Monaco? Het ziet er meer en meer naar uit van wel.

Sportief directeur Paul Mitchell staat op vertrekken bij AS Monaco. Deze zomer zal hij normaal de club verlaten. Het is uitkijken hoe het zit met de positie van Philippe Clement na het vertrek van Mitchell.

Clement heeft nog een contract tot midden 2024 in het prinsendom, maar Mitchell was wel de man die onze landgenoot naar Monaco haalde en hem ook altijd verdedigde als het even moeilijk werd voor de ploeg.

In een interview met L’Equipe laat de Engelsman weten dat de positie van Philippe Clement niet zal verzwakken als hij vertrekt. “We willen stabiliteit kweken”, vertelt hij aan de Franse sportkrant. “De trainer moet resultaten halen en jonge spelers ontwikkelen. De club zal niet van die visie afwijken, want anders wordt veel werk in de prullenbak gegooid.”

Clement loodste de club momenteel naar de vierde plaats in de Franse Ligue 1. De achterstand op de tweede plek is slechts vijf punten en drie op de derde plaats.