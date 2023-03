Antonio Conte reageert voor het eerst op zijn ontslag bij Tottenham

Antonio Conte heeft voor het eerst gereageerd op zijn ontslag bij Tottenham. Het was deze keer geen tirade.

Zondagavond kondigde Tottenham aan dat Antonio Conte in onderling overleg geen trainer meer van de club was. Een week eerder had Conte na het gelijkspel tegen Southampton nog een heuse tirade gefulmineerd. "Tottenham is het gewend om niets te winnen", klonk het.

Dinsdag reageerde Conte voor het eerst op zijn ontslag. Hij deed dat via Instagram en er zat deze keer ook veel minder frustratie in.

"Voetbal is passie. Ik wil iedereen heel graag bedanken die mijn passie en intense manier van coachen appreciëren en delen", schreef Conte.

Ook had Conte aandacht voor de fans: "Ze toonden altijd hun steun en appreciatie. Ook is het ongelooflijk om bezongen te worden."