Keuzes van Tedesco in basiselftal tegen Duitsland doen wenkbrauwen fronsen bij fans

Leandro Trossard startte Zweden maar werd al na een uur gewisseld. Hij start tegen Duitsland dan ook op de bank. Mangala, die al inviel voor Trossard tegen Zweden, staat nu in de basis.

Mangala staat zo samen met De Bruyne en Onana op het middenveld, terwijl Carrasco op de linkerflank staat, met Lukaku weer in de spits en Lukebakio op rechts.

Veel fans stellen zich vragen bij de basisplaats van Mangala. Sommigen hadden liever een eerste keer het trio De Bruyne-Onana-Lavia gezien, wat door velen als het toekomstige middenveld van de Duivels wordt gezien.

En dat ook Carrasco de voorkeur krijgt op Trossard doet sommigen de wenkbrauwen fronsen. Trossard stond namelijk niet op zijn favoriete positie, op links, tegen Zweden. En de vorm van Trossard lijkt momenteel ook beter dan die van Carrasco.

