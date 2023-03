Koeman baalt van zijn eigen Oranje: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt"

Oranje won maandagavond met 3-0 van Gibraltar, maar dat veegde de 4-0-pandoering van tegen Frankrijk bijlange niet uit.

Ronald Koeman zal zijn nieuwe start als bondscoach van Nederland wel best anders voorgesteld hebben. Vorige week ging zijn ploeg met 4-0 onderuit tegen Frankrijk. Maandag werd Gibraltar met ‘slechts’ 3-0 opzijgezet.

“Het was een kloteweek. Eerst worden er veel spelers ziek. Dan verliezen we ruim van Frankrijk en ook nu tegen Gibraltar was het onvoldoende. Ik heb nooit eerder zo’n week gekend in mijn vorige ambtstermijn als bondscoach. Ik hoop dat ook niet meer mee te maken. Alles was niet goed”, klonk het achteraf heel duidelijk.

Wat er precies allemaal verkeerd ging wil Koeman intern houden. “Het heeft geen zin om namen te noemen, het moet gewoon beter. Ik ben geschrokken van wat ik gezien heb”, was de conclusie.

Nederland speelt in juni de finaleronde van de Nations League, samen met Kroatië, Spanje en Italië. Voor Koeman moet er nog heel veel veranderen en moet het niveau dringend omhoog om daar ook maar iets van betekenis te spelen. En dat moet ook, want Oranje speelt de finaleronde voor eigen publiek.