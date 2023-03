Marc Degryse trekt al belangrijke conclusie over nieuwe Rode Duivels kapitein De Bruyne

België overklaste Duitsland in het eerste halfuur en vooral Kevin De Bruyne blonk uit. De nieuwe kapitein van de Rode Duivels voelt zich goed in zijn nieuwe rol.

De Rode Duivels begonnen furieus aan de match tegen Duitsland. Na minder dan 10 minuten stond het al 0-2 dankzij goals van Carrasco en Lukaku, twee keer dankzij een assist van Kevin De Bruyne.

Met Onana en Mangala, twee defensieve spelers, achter zich op het middenveld had De Bruyne de ruimte om Carrasco en Lukaku de ene na de andere bal aan te spelen.

De Bruyne komt helemaal tot zijn recht

Ook Marc Degryse zag dat de nieuwe kapitein van de Rode Duivels excelleerde en trekt na twee matchen al een belangrijke conclusie. "De Bruyne moet zich offensief zoveel mogelijk kunnen uitleven", zegt hij bij HLN.

"Het was toch een opsteker dat we de beste De Bruyne weer te zien kregen. Tedesco heeft in tien dagen getoond waar hij naartoe wil met zijn keuzes en ingrepen en scoorde twee keer punten. Hij maakte De Bruyne kapitein en deed hem helemaal tot zijn recht komen in een aanvallende rol", zegt hij nog.