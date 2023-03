Toch één puntje van kritiek na rare beslissing Tedesco

Domenico Tedesco heeft zijn start als bondscoach van België niet gemist met een perfect rapport tegen Zweden en Duitsland. Quasi al zijn keuzes draaiden goed uit. Al was er één die de wenkbrauwen deed fronsen.

In de tweede helft werd Jan Vertonghen vervangen door Alexis Saelemaekers. Daardoor schoof Theate op naar het centrum en werd de Milan-winger ineens... linksachter. En dat zorgde toch voor problemen tegen de beste speler van de Duitsers, Serge Gnabry.

Saelemaekers, die geen ervaring heeft als linksback, werd in zijn rug gepakt en stond dikwijls uit positie. Het gevaar kwam dan ook van zijn kant en Gnabry scoorde ook nadat Saelemaekers hem vrij gelaten had. Met die invalbeurt gaf Tedesco hem geen cadeau.

Het probleem is dat we geen echte linksback ter beschikking hebben. Maar als Tedesco dit systeem wil blijven spelen, zal hij er toch ergens eentje moeten vinden. Want eigenlijk is ook Arthur Theate geen linksachter, maar die doet het daar wel goed. Met ook offensieve impulsen. Maar er is dus geen back up momenteel. Want Saelemaekers wordt het niet.