Vincent Kompany begint met Burnley aan de laatste rechte lijn richting de titel: "We hebben nog niets bereikt"

In de Championship resteren voor de teams nog 8 of 9 wedstrijden. Ze beginnen komend weekend aan de laatste rechte lijn.

Burnley rest nog 9 wedstrijden en ligt in polepositie om de titel in de Championship te pakken. Ze hebben immers 13 punten voorsprong op Sheffield United. Het team van Vincent Kompany staat er dus goed voor.

Ondanks de ruime voorsprong blijven ze bij Burnley met de voeten op de grond. "We hebben voorlopig nog niets bereikt", aldus verdediger Ian Maatsen op een persconferentie. "De laatste 9 wedstrijden zien we als een kans om ons verder te verbeteren en nog meer te doen."

"Het doel is duidelijk", ging Maatsen verder. "We willen onszelf als team en als individu verbeteren." Het ultieme doel is uitiendelijk de titel in de Championship pakken.

De volgende opdracht voor Burnley is Sunderland. In de heenwedstrijd wonnen ze daar met 2-4.