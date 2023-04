Storm en Wouters sussen, Steven Defour geeft spelers veeg uit de pan: "We zijn daar niet klaar voor"

KV Mechelen ging met de billen bloot tegen Club Brugge: 0-3. En dus was het wonden likken bij de Kakkers.

KV Mechelen heeft niet veel meer om voor te spelen in de competitie. Play-off 2 is geen optie, degradatie is (zo goed als zeker) afgewend.

Bovendien wacht eind april nog een bekerfinale. "We hebben nog drie weken om daar vertrouwen voor te tanken", aldus Dries Wouters.

© photonews

"We zijn altijd gemotiveerd, zeker voor een wedstrijd tegen Club Brugge", pikte Nikola Storm in. "Maar je ziet dat de bekerfinale wel wat in de hoofden kruipt, ook al willen we elke match winnen."

"We hebben nog een maand en we willen met een goed gevoel naar die bekerfinale trekken. We willen graag de competitie met 9 op 9 afsluiten om ultiem vertrouwen op te doen."

Knop omdraaien

Coach Steven Defour was kritischer: "We waren niet klaar om de wedstrijd te beginnen en verloren te veel duels en tweede ballen."

"We zijn nog niet klaar voor de bekerfinale. We gaan de knop moeten omdraaien, want dat kan je niet in één week doen."