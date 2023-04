Beerschot zal het even zonder zijn trainer moeten doen

Beerschot behaalde dit weekend een knap gelijkspel tegen RWDM, maar er viel ook slecht nieuws te rapen.

Beerschot had het afgelopen weekend niet gemakkelijk tegen RWDM, maar ze slaagden er toch in om de leider in de Challenger Pro League een punt af te snoepen. Al moesten ze het wel een heel deel van de wedstrijd zonder hun trainer doen.

Andreas Wieland kreeg namelijk een rode kaart onder zijn neus geduwd. Dit omwille van hevig protest aan het adres van de scheidsrechter. Het Bondsparket vordert nu drie wedstrijden schorsing waarvan één met uitstel. Beerschot heeft besloten om niet in beroep te gaan tegen de sanctie.