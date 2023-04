Julien Duranville kent alweer een nieuwe tegenslag bij Borussia Dortmund

Het is nog altijd wachten op het debuut van Julien Duranville bij Borussia Dortmund. De jonge Belg is echter opnieuw geblesseerd.

De 16-jarige Julien Duranville vertrok eind januari bij Anderlecht naar Borussia Dortmund voor zo'n 8,5 miljoen euro. Maar spelen deed hij nog altijd niet bij de Duitse club.

Duranville vertrok echter al naar Duitsland met een hamstringblessure. En dat herstel loopt niet zo vlot. Trainer Edin Terzic bevestigde op zijn persconferentie in aanloop naar de bekermatch tegen Leipzig dat Duranville opnieuw een tegenslag kende.

"Het zal nog een paar weken duren eer hij honderd procent is. Hij had de laatste weken de trainingen deels hervat, maar helaas voelde hij plots weer iets. We zijn dan ook heel voorzichtig om hem niet te vroeg weer in de strijd te gooien", zei Terzic.

De competitie in Duitsland loopt tot eind mei, Dortmund speelt zijn laatste wedstrijd op 27 mei. Als Duranville dit seizoen nog wil debuteren bij Dortmund, dan zal hij snel moeten herstellen.