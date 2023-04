Het wordt héél gortig: 'Mourinho is in gesprek met Saoedische topclub én Saoedische voetbalbond en kan zijn loon... vervijftienvoudigen'

Cristiano Ronaldo verdient al bakken vol geld in Saoedi-Arabië, terwijl ook Lionel Messi slapend rijk kan worden door naar de woestijn te verhuizen. Ondertussen heeft ook José Mourinho een aanbieding gekregen.

Meer zelfs: The Special One neemt de aanbieding zelfs in overweging. De cijfertjes zijn dan ook om te duizelen. José Mourinho kan in Saoedi-Arabië 120 miljoen euro (!) per seizoen verdienen. Ter vergelijking: vandaag strijkt hij jaarlijks 8 miljoen euro op als coach van AS Roma.

Bovendien kan Mourinho zijn eigen functie kiezen. Al-Nassr FC deed hem een aanbieding. In dat geval wordt hij de coach van Cristiano Ronaldo, maar ook het bondscoachschap van de Saoedische nationale ploeg is een optie.