Lukaku kreeg al heel jong met racisme te maken: "Supporters riepen dat hij twee jaar ouder was"

Romelu Lukaku is een voorvechter van de strijd tegen racisme. Dat zit er al van heel jong ingebakken. Hij kreeg er dan ook al heel vroeg mee te maken, want bij de jeugd stak hij er letterlijk en figuurlijk met kop en schouders bovenuit.

Dirk Gyselinckx maakte het allemaal mee. Hij is de man die Lukaku van Wintam naar Lierse haalde en hem ook naar Anderlecht bracht. Lukaku was bij Wintam de enige Afrikaanse jongen in het dorp en was dan ook nog eens fysiek enorm ontwikkeld voor zijn leeftijd. "Dat was in het Vlaanderen van toen nog een grote uitzondering. Daardoor werd hij wel wat bekeken", zegt Gyselinckx in GvA.

Bij Lierse kreeg hij nog meer bekijks en zeker niet altijd positief. "Afrikaan, vuile zwarte... Dat heeft hij allemaal moeten horen. Hij was twee tot drie koppen groter, sterker en sneller dan de rest."

"Hij scoorde heel veel, maar dat viel in slechte aarde bij de tegenstanders. Supporters die riepen dat hij twee jaar ouder was, dat hij een vals paspoort had… Terwijl hij ­gewoon in België geboren is. Dat moet ont­zettend moeilijk geweest zijn."