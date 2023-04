Standard wil stylist houden, maar heeft geen aankoopoptie: "Kans is niet groot"

Standard moet naar volgend seizoen toe weer bouwen aan een nieuw team. Wel denken ze eraan om één speler in het bijzonder te proberen houden, maar makkelijk zal dat niet worden.

De Rouches huren momenteel zowel Philip Zinckernagel als Steven Alzate. Die eerste zouden ze graag houden. De Deen heeft het naar zijn zin in Luik, maar geniet ook interesse van onder meer Genoa. Opmerkelijk: Genoa heeft als eigenaar ook 777 Partners, dat ook Standard kocht.

“Van de interesse van Genoa hebben wij niets vernomen”, aldus directeur Pierre Locht bij HLN. “Feit is dat we geen aankoopopties op Zinckernagel en Alzate hebben. We zullen dus later moeten kijken of er nog onderhandelingen mogelijk zijn."

Locht weet dat er nog veel van dit seizoen afhangt. "Beide spelers sluiten een toekomst bij Standard niet uit. Een Europees ticket zal daarbij belangrijk zijn. Het is dus afwachten. De kans dat zij in juni hun voorbereiding bij ons starten is niet groot. Verderop in de mercato is misschien wel iets mogelijk.”