Courtois heeft het om deze reden gehad met Belgische pers en laat dat ook duidelijk blijken

Thibaut Courtois, door velen gezien als de beste doelman ter wereld, is geen sant in eigen land. In Spanje wordt hij geprezen en vereerd, maar in België voelt hij niet de appreciatie die hij zou moeten hebben. Dat werd nog eens duidelijk afgelopen januari.

Courtois wil het zelf niet gezegd hebben, maar dat hij op het Gala van de Gouden Schoen niet verkozen werd tot 'Beste Belg in het buitenland' deed hem en zijn entourage wel de wenkbrauwen fronsen. Hij die in de Champions League-campagne van Real Madrid hen eigenhandig op de been hield tegen Chelsea, Manchester City en Liverpool. En toch werd Kevin De Bruyne boven hem verkozen door de Frans- en Nederlandstalige persmensen. Dat deed pijn, weet HLN. Daarom ook dat hij op de Media Day van Real niet met Eleven Sports wou praten en dat hij ook tijdens de interlandperiode niet beschikbaar was voor de pers.





