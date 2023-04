🎥 Een prestatie voor de geschiedenisboeken! De Bruyne in de lijstjes der groten en recordman Haaland blijft niet achter

Geschiedenis schrijven, records neerzetten: ook daar draait voetbal om. De Bruyne en Haaland kunnen dat alvast als de besten.

Dat is gebleken op het veld van Southampton. Manchester City ging daar op bezoek. U kon eerder op Voetbalkrant al lezen hoe Kevin De Bruyne zijn 100ste assist in de Premier League uitdeelde. De Rode Duivel is nog maar de vijfde speler in de geschiedenis die dit in de Premier League voor mekaar krijgt.

De Bruyne behoort nu nog wat meer tot de groten der aarden en leidde Man City zo naar een vlotte overwinning (1-4). Afwerker van dienst was uiteraard de onvermijdelijke Haaland en de Noor deed er later met een fenomenale omhaal nog een doelpunt bovenop. Dat was zijn dertigste treffer in de Premier League, een record.

Over alle competities heen was het zelfs al het 44ste doelpunt van de spits dit seizoen. Haaland evenaart hiermee het record van Ruud van Nistelrooij en Mo Salah wat betreft het aantal doelpunten voor een Engelse club in één seizoen.