🎥 'Bend it like KDB': Premier League viert nummer 100 van De Bruyne met compilatie van wervelende hoogtepunten

In Engeland beseffen ze maar al te goed dat ze moeten koesteren dat een kanjer als 'KDB' in deze competitie speelt. In de uitwedstrijd bij Southampton gaf de aanvoerder van de Rode Duivels zijn honderdste assist in de Premier League.

Niet veel later ging op de sociale media van de Premier League al een compilatie rond van enkele van de mooiste assists van De Bruyne. Ze hebben ze niet alle 100 laten zien, een top 10 samenstellen was al moeilijk genoeg.

To celebrate 100 @KevinDeBruyne assists in the #PL...



Here are 10 times @ManCity's playmaker put it on a plate for his team-mates 😍 pic.twitter.com/wAtvHG4ver