Charles De Ketelaere legt uit waarom het maar niet lukt bij AC Milan

In 33 wedstrijden voor AC Milan heeft Charles De Ketelaere nog geen enkele keer gescoord. Eén assist is voorlopig de balans.

Charles De Ketelaere had duidelijk veel meer van zijn eerste seizoen bij AC Milan verwacht. “Voor mij persoonlijk is het inderdaad niet zo’n positief seizoen”, klinkt het bij Pickx+. “Mijn verwachtingen en die van de mensen waren hoger dan wat ik tot nu toe heb gebracht. Nul goals… Uiteraard had ik gehoopt op meer.”

De Bruggeling weet zelfs hoe het komt dat het niet goed loopt. “Het niveau is hier sowieso hoger. Ik ben terechtgekomen in een ander team, dat op een andere manier speelt. Die factoren hebben er samen voor gezorgd dat ik in de situatie zit waarin ik nu zit. Doordat ik al een tijdje niet gescoord heb, loop ik natuurlijk niet over van vertrouwen.”

De kritiek in Italië is bijzonder groot, niet alleen van de fans maar ook van analisten en ex-spelers en oud-trainers van AC Milan. “Die berichten probeer ik niet te veel te lezen of te horen te krijgen. Ik probeer gewoon dagelijks te tonen dat ik klaar ben om te spelen. Het belangrijkste is uiteindelijk wat ze binnen de ploeg denken. Ze hebben geduld met mij, maar ik heb zelf niet veel geduld. Ik wil het zo snel mogelijk zo goed mogelijk doen.”