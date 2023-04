Samir Nasri komt terug op periode bij Anderlecht en doet straffe uitspraak over Marc Coucke

Samir Nasri heeft in een uitzending van Zack en Roue Libre nog eens over zijn passage bij Anderlecht gesproken. En dan vooral over de rol van Vincent Kompany daar. En ook hij was niet mals voor het bestuur.

Nasri vertelt hoe Kompany hem belde en vroeg om voor hem te komen spelen en ook een rol in de staf te spelen. Hij zou zo het vak van trainer leren. "Na een paar wedstrijden zonder resultaat maakte hij zulke sterke keuzes dat de voorzitter van de club (Marc Coucke) hem als schild gebruikte", zegt de Franse ex-international.

"Het vorige seizoen was slecht verlopen voor Anderlecht, dus Vincent komt binnen en ontslaat heel wat spelers die zich bewezen hebben. Hij zei dat hij met zichzelf, Nacer Chadli en mij, drie ervaren spelers had om de jonge mensen te begeleiden."

Maar de dingen gingen niet zoals gepland. "Vincent begon weer last van zijn kuiten te krijgen, ik had ook kuitproblemen en Nacer, ook al speelt hij meer dan wij, raakte ook geblesseerd. Als je naar die ploeg kijkt, dat was met Jérémy Doku, Alexis Saelemaekers, Albert Sambi Lokonga... Grote talenten!"

"Na 2 of 3 wedstrijden brak er een controverse uit dat Vincent zijn diploma's niet had. Hij deed een stapje terug en Anderlecht haalde een trainer met een grote naam in België binnen: Vercauteren. We begonnen resultaten te halen, maar ik blesseer me opnieuw. Ik mis 6 weken, Kompany vertelt me ​​dat de Play-Offs het belangrijkst zijn en dat ik mijn tijd moet nemen. Maar dan komt covid. Dus ging ik op vakantie naar Dubai."