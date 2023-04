Tielemans loopt straks gratis de deur uit bij Leicester, maar hinkt toch nog op twee gedachten

Youri Tielemans is straks gratis op te halen. Leicester City slaagde er niet in op zijn contract te verlengen.

Youri Tielemans (25) speelt sinds juli 2019 bij Leicester City, dat toen 45 miljoen euro betaalde aan Monaco. Maar zijn contract loopt in juni af en het lijkt er niet op dat hij dat nog zal verlengen.

Tielemans mag al sinds januari onderhalen met andere teams en kan ook rekenen op interesse van onder meer Arsenal en Newcastle. Het zou alleszins een stap hogerop zijn, want die clubs lijken goed op weg naar Europees voetbal.

Tielemans zelf sukkelt sinds begin maart met een enkelblessure, maar zou deze week de groepstraining hervatten. Maar of Tielemans nog een verschil zal maken voor Leicester is maar de vraag.

Afscheid van een degradatie?

Want Leicester heeft nog andere zorgen. De club van de Belgen Castagne, Faes, Praet en Tielemans staat voorlopig voorlaatste, met nog 8 matchen te gaan. Coach Brendan Rodgers werd al vervangen door Dean Smith. En er volgen nog matchen tegen Man. City en Liverpool.

Of Tielemans daarin nog een verschil zal maken, is nog maar de vraag. Hij zal natuurlijk hinken op twee gedachten. Enerzijds zich nog in de kijker willen spelen, anderzijds helemaal herstellen van zijn blessure om een goede start te kunnen maken bij zijn nieuwe club.

Maar vertrekken met een degradatie naar de Championship, het lijkt niet de manier waarop Tielemans afscheid zou willen nemen van Leicester, de club die hij in 2021 met de enige goal in de finale de FA Cup bezorgde.