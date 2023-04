Nieuw talent van Beerschot gaat vanaf volgende week minder trainen

Promotie naar de Jupiler Pro League zit er niet meer in voor Beerschot, maar het zijn voor hen voor de moment geen oefenwedstrijden. Want Club NXT met met 4-0 uit de weg gezet mede dankzij Axl Van Himbeeck. Die volgende week minder gaat trainen.

Na de 4-0 overwinning tegen Club NXT werd de jonge defensieve middenvelder van Beerschot, Axl Van Himbeeck geïnterviewd door Gazet van Antwerpen. Zijn naam werd luid gescandeerd toen hij het veld betrad. “In het begin van het jaar had ik nooit verwacht dat zoiets zou gebeuren. Maar dat is toch echt het mooiste wat je kan meemaken als jonge speler.”

Hij was direct belangrijk door een assist te geven op Thorisson. Al zal hij vanaf volgende week wel minder kunnen trainen. Er zijn namelijk nog andere verplichtingen. "Ik ga trouwens opnieuw iets minder moeten trainen want volgende week is de vakantie gedaan en moet ik naar school.”