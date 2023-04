Vanhaezebrouck ziet een gelijkenis tussen Mechelen en West Ham: "Ook al zijn ze met veel minder"

KAA Gent speelde 1-1 gelijk tegen West Ham United. Zondag staat er tegen KV Mechelen opnieuw een belangrijke wedstrijd op het programma.

"Zo spelen tegen een stevige tegenstander uit de Premier League, datis aangenaam. Dat geeft ergens een goed gevoel en een boost", aldus Hein Vanhaezebrouck na de 1-1 tegen West Ham United.

"Maar je moet alles loskoppelen van elkaar. KV Mechelen zal een heel andere wedstrijd zijn in moeilijke omstandigheden."

Publiek

"Misschien is het wel een voorbereiding op donderdag qua publiek. Ook al zit er minder volk in Mechelen in vergelijking met West Ham, kunnen ze toch voor een ongelooflijke sfeer zorgen."

"Dat zal voor ons weer interessant zijn om te kijken hoe we daar mee omgaan en wat ons donderdag weer staat te wachten."