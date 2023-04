Yannick Carrasco wijst Atletico Madrid mee de weg naar de zege, opnieuw komt Barcelona niet tot scoren

Atletico Madrid heeft een zege tegen Almeria geboekt. Yannick Carrasco gaf de assist voor de winning goal. Barcelona speelde dan weer 0-0 gelijk bij Getafe.

Bij Atletico Madrid stonden Yannick Carrasco en Axel Witsel in de basis tegen Almeria. Een zege zou hen in het spoor van Real Madrid houden.

Na 5 minuten opende Antoine Griezmann al de score. Jose Maria Gimenez maakt diep in de 1e helft gelijk, maar enkele minuten later scoorde Griezmann opnieuw. De assist kwam van de voet van Carrasco. 2-1 was ook de eindstand. Zo kwam Atletico weer op 2 punten van Real. Almeria staat op plaats 17 en staat 3 punten boven de degradatiestreep.

Eerder had Barcelona al op het veld van Getafe gespeeld. En voor de 2e keer eindigde een match van Barcelona op een 0-0 gelijkspel. Zo pakte het 2 op 6, maar Barcelona staat nog altijd ruim aan de leiding in La Liga. Het telt 73 punten en dat zijn er 11 meer dan 1e achtervolger Real Madrid. Getafe staat 15e en 4 punten boven de degradatieplaatsen.