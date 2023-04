RC Lens heeft na Lois Openda een nieuwe Belgische groeibriljant te pakken

Lois Openda is ondertussen één van de beste spelers van RC Lens. Een landgenoot kan nu hetzelfde parcours gaan bewandelen.

RC Lens maakte bekend dat Ayanda Sishuba een profcontract heeft getekend tot 2026. De 18-jarige Belg speelt nu in de jeugd van de Franse club en speelt de meeste wedstrijden bij de tweede ploeg die op het derde niveau in Frankrijk uitkomen.

In België kwam hij uit voor Excelsior Moeskroen voordat hij naar Lille ging. Nadien volgde RC Lens en daar gaat zijn profcarrière nu van start. Ayanda komt ook uit voor de Belgische U18 en was daar goed voor twee doelpunten in drie wedstrijden.

Bij de B-ploeg van RC Lens kwam hij 13 keer in actie waarin hij 7 keer het doel vond. Indrukwekkende cijfers voor een aanvallende middenvelder.