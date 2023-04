Beerschot verhuist (tijdelijk) buiten Antwerpen

De eerste ploeg Beerschot zal de komende twee seizoenen actief zijn niet in Wilrijk maar in Wommelgem.

Het oefenterrein van Beerschot zal een grondige renovatie ondergaan. Hierdoor zal de eerste ploeg van Beerschot de komende twee seizoenen trainen in Wommelgem. Ze gaan de terreinen die de KBVB daar heeft huren in die periode.

“Dit is weer een nieuwe stap in de professionalisering van de club”, legt CEO Frédéric Van den Steen uit via de clubwebsite. “Momenteel pendelden onze spelers tijdens de trainingen van de kleedkamers in het Olympisch Stadion naar de oefenvelden aan het Universiteitsplein. Door de huur van dit complex kunnen we alle activiteiten van de eerste ploeg laten doorgaan op één locatie. Zo kunnen onze spelers en coaches zich optimaal voorbereiden op alle wedstrijden de komende seizoenen.”

“Bovendien faciliteert dit tijdelijke complex de bouw van ons nieuw oefen- en jeugdcomplex op het Universiteitsplein. De velden die nu gebruikt worden voor de eerste ploeg, komen zo sneller vrij waardoor het makkelijker werken wordt. Bovendien moet er dan compleet geen rekening gehouden worden met het schema van de eerste ploeg hun trainingssessies”, sluit Van den Steen af.