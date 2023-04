Belgen bij AC Milan krijgen dankzij het gerecht ineens Juventus als grootste concurrent

Het beroep van Juventus is een succes want ineens staan ze op een plek voor de Champions League. Al mogen ze zich niet te snel rijk rekenen.

Juventus heeft met succes beroep aangetekend tegen de eerder opgelegde puntenstraf na diverse financiële vergrijpen. Aan het begin van dit jaar moest Juventus vijftien punten inleveren, maar deze straf is nu teruggedraaid. Hierdoor is Juventus plotseling weer de nummer drie van Italië.

De zaak is echter nog niet volledig afgerond, aangezien de aanklager een maand de tijd heeft om een nieuwe zaak te starten. De zaak tegen Juventus begon toen transfers van Italiaanse clubs werden onderzocht in het zogenaamde Plusvalenze-onderzoek van de Italiaanse voetbalbond. Hierbij werden aanwijzingen gevonden dat Italiaanse clubs hun jaarcijfers opkrikten door spelers te verkopen of te ruilen voor bedragen die niet overeenkwamen met hun werkelijke waarde.

Juventus stond voor de uitspraak op de zevende plek in de Serie A, maar krijgt nu 59 punten toegekend en wordt daarmee de nieuwe nummer drie van Italië. Dit heeft nadelige gevolgen voor AC Milan, dat dinsdagavond nog de halve finale van de Champions League bereikte. Door de stijging van Juventus valt AC Milan buiten de top vier.

Het is mogelijk dat Juventus alsnog een nieuwe straf opgelegd krijgt. De aanklager kan een nieuwe zaak tegen het team uit Turijn starten, waarin een betere onderbouwing wordt geleverd of een lichtere strafeis wordt ingediend. In mei zal er meer duidelijkheid zijn over de situatie van de nieuwe nummer drie van Italië.