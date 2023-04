Mehdi Bayat bevestigt: Charleroi haalt sterkhouder weg bij andere Belgische club

Een van de uitblinkers bij Seraing dit seizoen zakt niet mee naar de Challenger Pro League. Hij trekt namelijk naar Charleroi.

Seraing speelt zaterdagavond tegen Westerlo nog zijn laatste match in de eerste klasse voor het naar de Challenger Pro League zakt. Maar Antoine Bernier (23) zakt niet mee, want hij trekt naar Charleroi. Dat bevestigde Mehdi Bayat bij Eleven Sports.

Bernier speelde dit seizoen 24 matchen voor Seraing en scoorde daarin vier keer en gaf ook vijf assists. Sinds januari staat Bernier wel aan kant met pubalgie. Wanneer hij terug fit is, is nog niet duidelijk.

Bernier begon in de jeugd van Anderlecht voor hij in 2018 naar Antwerp trok. Antwerp huurde hem vervolgens uit aan Lierse K. en het Luxemburgse Dudelange voor Bernier in juli 2020 definitief naar Seraing trok. Na drie jaar vertrekt hij daar nu dus.