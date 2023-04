'Manuel Benson verlaat Burnley en Kompany al na één seizoen'

Manuel Benson is één van de sterkhouders bij Burnley. De club stevent af op de titel in The Championship.

De promotie naar de Premier League is al een tijdje binnen, maar zekerheid over de titel in de Engelse tweede klasse heeft Vincent Kompany nog niet met Burnley.

Kompany trok bij Burnley heel wat spelers uit de Belgische competitie aan. Onder hen ook Manuel Benson die overkwam van Royal Antwerp FC.

Burnley legde daarvoor 4 miljoen euro op tafel. Hij bedankte in 31 wedstrijden met 10 goals en 3 assists en speelde zich aardig in de kijker het voorbije seizoen.

Volgens transferjournalist Ekrem Konur levert dat hem de nodige interesse op. De Turkse journalist spreekt van interesse van Inter, Borussia Dortmund en Olympique Marseille.

Het is uitkijken of Benson een vertrek ziet zitten. Momenteel heeft hij bij Burnley een contract tot 2026. Wellicht zal zijn beslissing in de eerste plaats afhangen van het feit of Vincent Kompany aan boord blijft als trainer.