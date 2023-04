'Ajax verrast met de komst van Eden Hazard aan bijzondere voorwaarden'

Ajax Amsterdam wil volgend seizoen uitpakken met Eden Hazard. Dat zou onder bijzondere voorwaarden gebeuren.

Het is de website Footballtransfers dat met het nieuws uitpakt, gebaseerd op niet nader genoemde Spaanse bronnen. Ajax wil deze zomer een huurovereenkomst sluiten rond Eden Hazard.

Onze landgenoot ligt nog tot midden 2024 onder contract bij de Koninklijke, maar zou de overstap naar Ajax Amsterdam best wel zien zitten.

Zijn speelkansen in Madrid zijn zo goed als nul. Dit seizoen speelde hij nog maar 331 minuten mee in de ploeg. Om de deal te doen slagen zou Ajax bereid zijn 30 procent van het loon van Hazard over te nemen.

Het loon van Hazard zou op jaarbasis om en bij de 11 miljoen euro bedragen. Als de huurovereenkomst lukt, dan zou Hazard het jaar erop transfervrij de overstap maken naar Ajax.