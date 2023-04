'Aster Vranckx geniet interesse van Italiaanse grootmacht ondanks weinige speelminuten'

De 20-jarige Aster Vranckx werd aan het slot van de zomermercato gehuurd door AC Milan. De jonge Belg kwam bij de Rossoneri amper aan spelen toe, maar kan ondanks de weinige speelminuten toch een opmerkelijke transfer maken deze zomer.

De Belgische belofteninternational speelde dit seizoen in amper 2 wedstrijden mee bij de Milanezen. De middenvelder maakt een goede indruk op training, maar kon in de gespeelde wedstrijden nog niet echt overtuigen.

Het is dan ook hoogst onzeker of Milan de aankoopoptie zal lichten. Onze landgenoot moet echter niet wanhopen want hij zou volgend seizoen alsnog in de Serie A kunnen blijven. Volgens Tuttomercatoweb wil niemand minder dan de leider in de Serie A Napoli de polyvalente middenvelder binnenhalen.

De Napolitanen stevenen af op de titel in Italië en denken al aan volgend seizoen. Ze zijn al langer gecharmeerd door de ex-speler van KV Mechelen en zijn daarom ook bereid om 12 miljoen euro op tafel te leggen, dezelfde som die in de aankoopoptie van AC Milan staat. De Rossoneri kunnen dus maar beter snel een beslissing nemen.