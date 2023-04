'Vincent Kompany mag hen meenemen naar Tottenham én mag iets wat bij Anderlecht niet mocht'

Na een waanzinnig eerste seizoen van Vincent Kompany bij Burnley, waar hij al voor de promotie naar de Premier League zorgde en ook al de titel pakte, komt hij steeds meer in beeld bij de topclubs uit Engeland.

Onder meer Chelsea, maar de laatste tijd vooral Tottenham, zijn gecharmeerd door Kompany. Tottenham nam dit seizoen al afscheid van zijn coach Antonio Conte en een paar dagen geleden ook van interim-coach Cristian Stellini.

Volgens Sasha Tavolieri zou Kompany onlangs contact gehad hebben met Tottenham-voorzitter Daniel Levy. De twee zouden via makelaarskantoor Wasserman in contact gekomen zijn en Levy zou onder de indruk zijn van Kompany.

Bij een overgang naar Tottenham zou Kompany volgens Tavolieri zijn zevenkoppige staf kunnen meenemen en zou hij ook inspraak hebben in de transfers, wat hij Burnley ook mocht maar niet bij Anderlecht.

⚪️In case of arrival at #Spurs, Vincent Kompany would arrive with his staff of 7 people and a hand on the transfer window.

For the moment, #Kompany focus on getting more than 100 points in #Championship with Burnley. VK was #Chelsea’s plan B if not Pochettino. 2/2 #Twitterclarets