Gigantische transfersom genoemd voor Arthur Vermeeren: "Dan is het zover"

Royal Antwerp FC pakte de beker en zal daar met alle plezier ook een titel aan toevoegen. Met dank aan enkele sterke transfers en ontdekkingen.

Royal Antwerp FC won zondagmiddag de beker. Het is uitkijken of het ook in de play-offs de hoofdprijs weet te verzilveren. Dan kan het richting de Champions League, waardoor het nog een groter uitstalraam krijgt.

Al heeft het voor sommige pionnen dat al lang niet meer nodig. Zo ontdekte het Belgische voetbal dit seizoen Arthur Vermeeren. Hij speelde een bijzonder sterk seizoen en dat leverde hem al meer dan de nodige interesse op.

Commentator Maarten Breckx sprak zondagmiddag tijdens de uitzending van de bekerfinale op VTM al van een transfersom van 20 tot 25 miljoen euro, al lijkt dat toch wel bijzonder veel op dit moment.

Marc Degryse was formeel. Vermeeren moet zeker nog twee seizoenen bij Antwerp blijven vooraleer hij kan vertrekken. Ook bij dat bedrag dat Breckx noemde zette de analist zijn vraagtekens. “Hij kan pas vertrekken zoals De Ketelaere dat bij Brugge deed. Als je in Europa hebt gespeeld en de titel wist te pakken”, zei Degryse.