Helemaal rond: KAA Gent heeft aanvaller dan toch beet

Bij KAA Gent wordt ook al gekeken naar de toekomst. En daarbij wordt ook ingezet op jong talent uit exotische landen. Een eerste transfer is helemaal in kannen en kruiken.

KAA Gent heeft zijn eerste zomertransfer al beet, al zal het er eentje worden die vooral bij de B-kern zal worden uitgespeeld in eerste instantie.

Het gaat over Ali-Jasim El-Aibi Al-Tameemi, een 19-jarige Irakees die als een polyvalente aanvaller mag gezien worden.

Hij wordt vooral op de rechterflank uitgespeeld bij Al-Kahrbaa Club in eigen land. Al-Tameemi is ook jeugdinternational bij Irak.

200.000 euro

Roger Henrotay ging gaan bemiddelen voor de speler op aandringen van Louwagie en ging meermaals onderhandelen.

En dat heeft inmiddels opgeleverd, want Al Rabia Sports meldt dat de deal ondertussen helemaal rond is. Er is nog geen officieel nieuws, maar met de deal zou zo'n 200.000 euro gemoeid zijn.