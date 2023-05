Hazard staat vanavond opnieuw niet in de basis en... krijgt op de koop toe ook te horen dat deze laatste strohalm bij Real Madrid weg is

Eden Hazard verzamelde de voorbije weken opnieuw enkele speelminuten in het shirt van Real Madrid, maar een echte toekomst in het Estadio Santiago Bernabeu lijkt er dan toch niet in te zitten. Ook de laatste strohalm lijkt te zijn verdwenen.

Volgens de Spaanse media zal Carlo Ancelotti zijn contract tot medio 2024 uitdoen bij Real Madrid. De Italiaanse coach kreeg de voorbije weken af te rekenen met de nodige kritiek, maar kan komende zaterdag alsnog een prijs (Copa del Rey, nvdr.) pakken. Het vertrek van Ancelotti en de komst van een nieuwe coach - Zinedine Zidane? - zou een nieuwe start kunnen betekenen voor Hazard. In dit scenario lijkt ook de laatste strohalm voor de voormalige Rode Duivel te verdwijnen. En blijft een vertrek de enige optie om zijn carrière nieuw leven in te blazen.