Messi zorgt voor grote consternatie bij PSG: "Hij had geen toestemming!"

Lionel Messi heeft voor onvrede gezorgd bij PSG. De Franse club beleeft al een heel moeilijk seizoen en de Argentijnse wereldster lijkt niet echt geneigd om de zorgen weg te nemen.

Afgelopen weekend verloor PSG nog met 1-3 van Lorient. De dag nadien was er een training gepland, maar daar stuurde Lionel Messi zijn kat naartoe. En daar had hij geen toestemming voor gekregen, weet L'Equipe.

PSG had een afspraak met zijn spelers: bij winst kregen ze twee dagen vrijaf, bij puntenverlies enkel dinsdag. Zo wilden ze vermijden dat er bepaalde spelers een tripje inplanden. Maar Messi veegde daar vrolijk zijn voeten aan.

De Argentijn had verplichtingen in Saudi-Arabië. Hij moest voor twee dagen naar het Midden-Oosten voor zijn ambassadeurschap van Visit Saudi. Die trip had hij eerder al twee keer moeten uitstellen, ook vanwege slechte resultaten met PSG. Onder meer na de uitschakeling in de 1/8ste finale van de Champions League tegen Bayern München.

Maar noch Christophe Galtier, noch technisch directeur Luis Ocampos wisten dat hij weg was. “Zijn afwezigheid in het Camp des Loges op maandagochtend was het onderwerp van veel discussie, waarbij sommige spelers hun verbazing uitspraken over het tripje", klinkt het in L'Equipe.

Zo voedt hij ook de geruchten over een vertrek. Messi heeft natuurlijk veel opportuniteiten, waaronder het Midden-Oosten. Ook een terugkeer naar Barcelona behoort nog tot de mogelijkheden.