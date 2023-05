🎥 PSG, Messi en Neymar krijgen er flink van langs: Supporters protesteren aan stadion

Honderden fans van Paris Saint-Germain hebben woensdag geprotesteerd aan het Prinsenpark. Ze zijn het niet eens met de weg die de club bewandelt.

De PSG-supporters willen het ontslag van voorzitter Nasser Al-Khelaifi en het vertrek van Lionel Messi, zo laten ze duidelijk horen.

In een mededeling stelt de harde kern hun eisen. “Er was het catastrofale management van de afgelopen jaren dat de rode loper heeft uitgerold voor huurlingen en te dure spelers met weinig interesse. Verder verkeert het team in een staat van totale achteruitgang. We maken ons oprecht zorgen over de toekomst en het voortbestaan van onze club.”

PSG verloor afgelopen weekend met 1-3 van Lorient. Drie van de laatste vier thuismatchen werden verloren, waardoor de maat vol is voor de fans.