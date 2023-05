Volledig van het padje: coach komt terug uit pensioen en kan meer dan drie miljoen euro verdienen op een maand

Leeds United heeft bevestigd dat het Javi Gracia heeft ontslagen na twaalf wedstrijden bij de club. En het heeft ook al een opvolger.

De 68-jarige Sam Allardyce volgt Javi Gracia op als manager en krijgt de komende vier weken de opdracht om de club in de Premier League te houden.

📰 #LUFC can confirm Javi Gracia will leave the club, with our remaining four games overseen by experienced head coach Sam Allardyce. We thank Javi and his team for their efforts under difficult circumstances.