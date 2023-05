🎥 Finalmente Campione! SSC Napoli pakt na 33 jaar wachten de Italiaanse landstitel!

Finalmente! Campione! SSC Napoli is landskampioen van Italië. Op dit moment - en wellicht ook de komende dagen - is er een heus volksfeest bezig in Napels.

Eigenlijk is het jammer dat Dries Mertens dit niet meer heeft meegemaakt als speler van SSC Napoli. De naam van onze landgenoot wordt in Napels immers in één adem genoemd met die van ene Diego Maradona. Al hebben we zo'n voorgevoel dat ook pakweg Victor Osimhen en Khvicha Kvaratskhelia een godenstatus hebben bereikt in Zuid-Italië.

Partenopei had vanavond genoeg aan een punt bij Udinese Calcio om de scudetto op zak te steken. De thuisploeg kwam op voorsprong en leek heel even roet in het feestelijke eten te strooien, maar Osimhen - het sprookje moet ook voor de ex-spits van Sporting Charleroi compleet zijn - zorgde na de koffie voor de gelijkmaker én de titel. Voor het eerst in 33 jaar. Voor het eerst sinds Maradona.

Beelden uit Napels, waar Udinese-Napoli in het Maradona op grote schermen wordt laten zien.



pic.twitter.com/9xdWfZ8up4 — Willem Haak (@WillemHaak) May 4, 2023

Finalmente Campione!