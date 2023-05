Ex-sterkhouder van Kortrijk en Gent kan opnieuw in België aan de slag: "Ik heb al met de voorzitter gepraat, maar nog geen voorstel gekregen"

Brecht Dejaegere pakte afgelopen weekend als aanvoerder van Toulouse FC de Coupe de France. De middenvelder is op het einde van het seizoen gratis op te pikken. Alhoewel?

Brecht Dejaegere wacht nog steeds op het voorstel van Toulouse FC. Nochtans is de voormalige middenvelder van onder meer KV Kortrijk en KAA Gent al sinds januari vrij om zijn krabbel elders te plaatsen.

“Ik heb al met de voorzitter gepraat”, legt Dejaegere uit in Het Laatste Nieuws. “Hij liet me weten dat de club de voorkeur heeft om met de jongeren te praten en op die manier het kapitaal van de club te verzekeren. Het is dus niet zo dat ik niet belangrijk genoeg ben.”

Ik wil het liefst blijven, maar ik ga niet zomaar bijtekenen

Al hoopt de aanvoerder van les Violets wel op een mooi voorstel. “Ik wil het liefst hier blijven. Ook de fans hebben me graag, maar ik ga niet zomaar bijtekenen. Of ik alternatieven heb? Ik heb voorstellen uit Frankrijk, België en Turkije op zak.”